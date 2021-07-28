«النقض» ترفض طعن بديع والشاطر في قضية التخابر وتؤيد الأحاكم الصادرة ضدهما

أصدرت محكمة النقض حكمها برفض الطعن المقدم من محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومعه خيرت الشاطر، نائبه، على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التخابر مع حماس»، وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، قضت في 11 سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد لـ11 متهمًا في إعادة محاكمة المتهمين في القضية، وهم: محمد بديع عبدالمجيد، ومحمد خيرت الشاطر، وسعد توفيق الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق عبد الخالق، ومحي حامد السيد، وخالد سعد حسنين، وخليل أسامة العقيد، وأحمد عبدالعاطي.

كما تضمن حكم الجنايات معاقبة كل من عصام الحداد، وأيمن علي سيد، وأحمد محمد الحكيم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، بالسجن 7 سنوات، وبراءة 7 متهمين هم: صفوت حجازي، وحسن خيرت الشاطر، عيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد، وسامي أمين حسين السيد، وجهاد عصام الحداد.

يذكر أن هذه القضية هي التي شهدت في إحدى جلساتها في 17 يونيو 2019، وفاة محمد مرسي عقب استماع المحكمة لمرافعة الدفاع عنه وكلمة له، ليسقط مغشيا عليه بعد رفع المحكمة الجلسة للمداولة.