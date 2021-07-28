دفتر محاكمات اليوم.. بديع والشاطر في قضية التخابر و«تعويض بالم هيلز»

تشهد ساحات المحاكم اليوم، الأربعاء 28 يوليو، العديد من القضايا المهمة، أبرزها دعوى التعويض ضد شركة «بالم هيلز» بمبلغ 25 مليون جنيه، ومحاكمة رجلي أعمال في قضية استيلاء بقيمة 52 مليون جنيه، وكذلك الحكم في طعن «بديع» و«الشاطر» في قضية التخابر.

قضية «بالم هيلز» والتعويض

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم، الأربعاء 28 يوليو، حكمها في الدعوى المقامة ضد شركة «بالم هيلز» من إحدى السيدات، مالكة «شاليه» في مشروع «هاسيندا باي» في الساحل الشمالي، تطالب فيها الشركة بتعويض 25 مليون جنيه.

وكان المحامي هيثم عباس، قد تقدم بالدعوى بصفته وكيلا عن السيدة مالكة «الشاليه»، التي تفيد بأنها كانت قد اشترت «الشاليه» في عام 2015، إلا أنها فوجئت بعد ذلك بأن الشركة تبلغها أن العقد الذي أبرمته معهم لاغيًا.

محاكمة صاحب قناة «يوتيوب» وسيدة بتهمة سب محامي

وتشهد محكمة جنح السيدة زينب اليوم أيضًا، محاكمة صاحب قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومعه سيدة أخرى، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع.

وكان المتهمان قد قاما بسب المحامي أشرف فرحات، من خلال مقطع فيديو على قناة الأول، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، الأمر الذي دفع «فرحات» بتقديم بلاغ في حقهم.

قضية استيلاء بقيمة 52 مليون جنيه

كما تنظر محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة رجلي أعمال، مالك ومدير «بنكر» للقمح، في قضية استيلاء على كميات من القمح بلغت قيمتها 52 مليون جنيه.

تحمل القضية رقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتشهد اليوم محكمة استئناف القاهرة أولى جلساتها.

«بديع» و«الشاطر» وقضية التخابر

من ناحية أخرى تصدر محكمة النقض اليوم، حكمها في الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وآخرين، في الأحكام التي أصدرتها بحقهم محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التخابر مع حماس».