«العليا للفيروسات»: البعد عن الإجراءات الاحترازية سيسبب زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من الوارد أن تقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة، موضحا: «حالات كورونا ممكن تزيد شوية، ونحن في المنحنى الهابط، ومع الحرارة الشديدة نأمل في انخفاض الإصابات بالمرض».

ولفت «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن البعد عن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي سيؤدى إلى زيادة حالات كورونا، مشددا على أن التهاون بشكل عام بمثابة قنبلة موقوتة تؤدي إلى زيادة الحالات بعد فترة.

«العليا للفيروسات»: يجب ارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه بشأن المتابعة للرصد الوبائي فالحالات مستمرة في الانخفاض، لكن كورونا مازالت موجودة، ووارد زيادة عدد الحالات حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، وعدم «ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، والإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا»، منوها إلى أنه يجب الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية، فيما يتعلق بالاشتراطات والقواعد الصحية السليمة.

وناشد الدكتور أشرف حاتم المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أنه جرى التأكيد على ضرورة التشديد على تعليمات و توجيهات الحكومية المصرية بشأن تطبيق التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية الجيدة المحفزة للمناعة الجسم.

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من المستشفيات الجامعية أغلقت عددا من الأماكن المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا، وكذلك إعادة العمل كاملا بجميع العيادات الخارجية لمختلف التخصصات.