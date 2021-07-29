تعرف على آخر موعد للتقديم في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

تنتهي المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، من تلقي طلبات الالتحاق للعام الحالي 2020-2021، الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، على الموقع الإلكتروني للشركة، من خلال الرابط http://www.mcww.com.eg/schoolform/school.php، علما بأنها تقبل محافظات «المنوفية - الغربية - الشرقية - مدن القناة».

شروط التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

وتستعرض «الوطن» شروط التقديم للراغبين في الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، كالآتي:

- ألا يقل المجموع عن 250 درجة، وتكون الأولوية للأعلى مجموعا.

- حصول الطالب على الشهادة الإعدادية عام 2020 - 2021.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 عن 18 عاما.

- أن يكون الطالب لائق طبيا.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

- أن يكون الطالب في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة، حسب التوزيع الجغرافي.

البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق بالمدرسة

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن البيانات المطلوبة بطلب الالتحاق بالمدرسة كالآتي:

- اسم الطالب رباعي.

- الرقم القومي للطالب.

- تاريخ الميلاد.

- السن أول أكتوبر.

- المحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية.

- سنة الحصول على الشهادة الإعدادية.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- عنوان الطالب.

- مجموع درجات الطالب.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الأوراق المطلوب إرفاقها «صورة شهادة الإعدادية، صورة شهادة الميلاد، صورة شخصية».

التقديم وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات

من جانبه، أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حددت 18 يوما في الفترة من 26 من شهر يوليو الجاري، وحتى 12 أغسطس المقبل، للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، والمنوفية»، على أن يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة، وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة واحتياجات الشركات.