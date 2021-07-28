تشغيل محطتي مياه «الحواويش» في سوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه

أكد اللواء المهندس حسن عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، بدء تشغيل محطتي مياه الشرب المطورة رقم 3 و 4 بقرية الحواويش بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 180 لترًا لكل ثانية، وتخدم قرية الحواويش والمنطقة الصناعية وحي الكوثر ومدينة أخميم وقراها بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه.

وأشار القائم بأعمال رئيس شركة مياه سوهاج، إلى أن تنفيذ تلك المحطات يساهم في زيادة المياه المنتجة والقضاء على مشكلة ضعف المياه بالمناطق التي تعانى من ذلك، إضافة الى تحسين كفاءة خدمات مياه الشرب، وضمان وصول المياه بكميات مناسبة وطبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه لكافه مواطني مركز أخميم.

وكان القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب قد أعلن تخصيص 53 مليون جنيه خلال العام الجاري وذلك للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها 26.8 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب، تتضمن 20 مشروعًا ومبلغ 26.2 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي تشمل 7 مشروعات.

وأكد «عبدالغني»، أن مشروعات مياه الشرب تتمثل في إحلال وتجديد محطات مياه سطحية ونقالى ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعي وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، بينما تتمثل مشروعات الصرف الصحي في إحلال وتجديد شبكات ومحطات الصرف الصحي بمراكز طما وطهطا وسوهاج والمراغة وأخميم.