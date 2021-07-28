دبي ترفع قيود كورونا عن الصلاة في الكنائس

حصلت كنيسة في دبي على إذن يسمح بتنظيم قداس كبير لأول مرة خلال وباء كورونا وإعلان السلطات إجراءات مشددة للوقاية من تفشي الفيروس.

وفتحت كنيسة القديس فرنسيس الأسيزي في جبل علي، التسجيل عبر الإنترنت، تتيح لـ 180 من أبناء الرعية المشاركة في القداس.

وكانت الكنيسة مفتوحة منذ فبراير لعدد محدود من المصلين 40 شخصا، لمدة نصف ساعة فقط يوم الجمعة، بسبب لوائح السلامة الخاصة بكورونا.

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن الكنيسة بدأت بالفعل قداسها الأول لمدة ساعة لـ 180 مصليًا يوم الاثنين، وتستعد للترحيب بأبناء الرعية في ثلاث قداسات في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الأب جوزيف تيمرز، كاهن إداري، لصحيفة ذا ناشيونال، «الناس يصلون إلى خدماتنا عبر الإنترنت وهذا يجعلنا سعداء جدًا بالانفتاح لمزيد من الأشخاص»، مضيفا «لقد كانت مشقة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من التجمع لحضور قداس كل أسبوع.. من الجيد أن نكون قادرين على الاجتماع بأمان مرة أخرى».

يجب على الأشخاص الراغبين في الصلاة التسجيل على موقع الكنيسة ويحتاجون إلى إظهار إشعار للدخول مع بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز السفر.

وسينظم قداسان يومي الاثنين والأربعاء، وقداس يوم الخميس وثلاث قداسات من الجمعة إلى الأحد.

وتلقت الكنيسة إذنًا من هيئة المجتمع والتنمية في دبي في 8 يوليو للسماح بخدمات الصلاة لمدة ساعة، مع تحديد الأعداد بنسبة 30 في المائة من السعة.

قام المتطوعون والمسؤولون بتجهيز المباني في جبل علي بالتطهير بعد كل قداس وعمل تنظيف عميق يوميًا للمكان.

وقبل الوباء، كان يحضر أكثر من 15000 شخص خدمات الكنيسة من الجمعة إلى الأحد. وأعيد فتح الكنائس في أبو ظبي في أغسطس من العام الماضي ، مع السماح بدخول أعداد محدودة، وتتطلب جميع الكنائس التسجيلات عبر الإنترنت اولاً.