فيديو.. جورج وسوف يتبادل القبلات مع معجبيه في دبي: «باي باي كورونا»

نشر الفنان السوري جورج وسوف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف، خلال تواجده بسيارته، بعد انتهاء حفلته التي أحياها في دبي بدولة الإمارات، حيث تزاحم عدد كبير من المعجبين، حول السيارة وقاموا بتوزيع القبلات في الهواء.

واستقبل جورج وسوف، قبلات المعجبين، حسب الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع «انستجرام»، بإطلاق قبلات لهم في الهواء من داخل سيارته، ليقم بعد ذلك بوضع وشاح أبيض على وجهه، قائلًا لمعجبيه: «باي باي ياحلوين.. باي باي كورونا باي».

ثم قام المطرب السوري، بالغناء و«دندنة» مقطع من أغنياته «ما احنا حبينا وهلكنا واهترينا»، متابعًا، «الحمدلله المهم الناس تنبسط».

وفي 17 ديسمبر من الشهر الجاري، طرح جورج وسوف، فيديو كليب أغنيته الجديدة «صاحي الليل» عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب».

أغنية «صاحي الليل» من كلمات الشاعر ملاك عادل في تعاونه الأول مع سلطان الطرب جورج وسوف، وألحان محمد يحيى، والفيديو كليب من إخراج رودلف جبري.

ومع بداية مطلع الشهر الجاري، نشر جورج وسوف، صورة لأحدث أعماله الفنية لأغنية «صاحي الليل» عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعقب ذلك بأيام صدرت الأغنية عبر تطبيق أنغامي.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال جورج وسوف، الشهير بـ«أبو وديع» و«سلطان الطرب» إنه أول مرة يقوم فيها بالغناء في حياته، كان يبلغ من العمر وقتها 10 سنوات، من خلال أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم وصالح عبد الحي، والأغاني القديمة المصرية بشكل عام.

واستطرد «أنا لما قالوا لي التلفزيون المصري عايز يكلمك فرح قلبي لأن مصر في قلبي لها محل كبير، مصر وشعب مصر، معظم اللي غنيته في عمري كان اللحن المصري ومعظم أعمالي كانت في مصر، ومش هنستغنى عن مصر طول العمر ومصر حبيبة قلبي من جوه».