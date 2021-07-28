«الهجرة» تستعد لمؤتمر الكيانات المصرية بعد توقف عامين بسبب كورونا

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن بداية مؤتمر الكيانات المصرية 15 اغسطس المقبل، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، ولذ كان من المفترض انعقاده العام الماضي 2020، وسيتم عقده بداية من 15 أغسطس المقبل ويستمر لمدة 3 أيام.

ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، كل الكيانات المصرية في الخارج إلى التسجيل في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بالاشتراك عبر تسجيل استمارة المصريين في الخارج والتي ستغلق استقبال الطلبات أول أغسطس المقبل، والمقرر انعقاده يوم 15 أغسطس المقبل

وأوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن التسجيل سيكون لرئيس الكيان المصري بالخارج و5 من أعضائه، استعدادا لتنظيم المؤتمر الثاني للكيانات المصرية في أول أغسطس المقبل.

ويرصد التقرير التالي نتائج وإنجازات مؤتمر الكيانات المصرية 2019 الماضي:

المشاركة

55 كيانا مصريا من 33 دولة بحضور ممثلي وزارة وهيئة معنية.

محور البنوك

الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية.

تسويق النظم البنكية الرقمية للمصريين بالخارج.

محور الأحوال الشخصية

التوعية باستخراج الوثائق والمستندات الشخصية.

التوعية بأهمية فترة التجنيد الإلزامي.

التعريف بتخصيص شباك موحد للمصريين بالخارج.

محور الإسكان والصناعة

إنشاء وحدة خاصة بخدمة المستثمرين المصريين بالخارج بهيئة الاستثمار.

التوسع في طرح مجمعات سكنية وأراضن للمصريين بالخارج.

الترويج لأول خريطة للاستثمار الصناعي.

محور التعليم

إدراج منهج توعوي بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ربط المصريين بالخارج بمرصد الأزهر.

إطلاق موقع مؤسسة مصر تستطيع لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء.

توفير منح دراسية للطلاب المصريين بالتعاون مع أساتذة مصريين بالخارج.