الهجرة تدعو الأطفال المقيمين في الخارج للاشتراك في كرنفال «اتكلم عربي»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عقد كرنفال «اتكلم عربي» لأطفال المصريين المقيمين في الخارج، في أغسطس المقبل، وذلك ضمن المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، المقرر انعقاده يوم 15 أغسطس المقبل.

وشددت الوزراء على أولياء الأمور بأن يسجلوا في استمارة المصريين في الخارج، أطفالهم لحضور الكرنفال، مع ذكر أعمارهم، وهل تم إشراكهم من قبل في معسكرات «اتكلم عربي» أو الانضمام إلى أي فعاليات للمبادرة من عدمه.

وأكدت الوزارة أن الكرنفال سيشمل عددًا من الفعاليات للأطفال، على هامش مؤتمر حياة كريمة للكيانات المصرية في الخارج، مشيرة إلى أن أعمار الأطفال من سن 3 سنوات إلى 6.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني رسميًا في الشهر الماضي، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وتعتبر «اتكلم عربي» مبادرة قومية أطلقتها الهجرة المصرية؛ لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، كما تحظى المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.