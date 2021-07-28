«فايزر» تتوقع ارتفاع مبيعاتها إلى 33.5 مليار دولار

قالت شركة صانع الأدوية «فايزر»، إن الجرعة الثالثة من لقاحها يمكن أن تعزز الأجسام المضادة بقوة ضد كورونا، وتوفر حماية عالية ضد سلالة دلتا الجديدة، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

في البيانات الصادرة جنبًا إلى جنب مع أرباحها في الربع الثاني يوم الأربعاء، قالت فايزر إن مستويات الأجسام المضادة ضد سلالة دلتا، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا والذين سيتلقون جرعة ثالثة من اللقاح، تزيد عن خمسة أضعاف بعد الجرعة الثانية.

وقالت الشركة المصنعة للأدوية في التقرير، إن هناك احتمال زيادة تصل إلى 100 ضعف في تجنب سلالة دلتا بعد الجرعة الثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الجرعة الثالثة أو «المعززة» توفر أيضا حماية عالية ضد الفيروس الأصلي لكورونا وسلالة بيتا، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وتوفر جرعتان من فايزر حماية بنسبة 88% ضد الأعراض المرضية التي يسببها سلالة دلتا، هذا مقارنة بنسبة 94% فعالة ضد سلالة ألفا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة وأصبح مهيمنًا في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

وقال باحثون بريطانيون إن لقاح استرازينيكا البريطاني فعال بنسبة 67% ضد دلتا، بانخفاض عن معدل فعاليته بنحو 75% ضد سلالة ألفا.

وستقوم الشركة الأمريكية بتسليم 500 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مقارنة بالتوقعات السابقة.

وذكرت «فايزر» التي أنتجت بالتعاون مع شركة «بايونتيك» الألمانية اللقاح المضاد لكورونا، أن يتم تسليم 2.1 مليار جرعة، مما سيدر عليها مبيعات بقيمة 33.5 مليار دولار.

وذكرت أن حصيلة المبيعات طول العام بلغت 26 مليار دولار.