جهود مكثفة لضبط قاتل عم خطيبته بقنا.. «محدش هيتجوزها غيري»

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا من جهودها لضبط شاب أقدم على قتل عم خطيبته بسلاح أبيض، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة نشبت بينهما في قرية «النوافلة»، التابعة لقرية «أولاد عمرو»، بدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً بوقوع مشاجرة بالسلاح الأبيض بين كل من «ع. ع. م.»، 25 سنة، و«م. ع. ج.»، 35 سنة، بقرية «النوافلة»، التابعة لقرية «أولاد عمرو»، بدائرة مركز قنا.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل «م. ع. ج.»، بطعنة حادة سددها له الأول، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات أن المتهم في الواقعة، يُدعى «ع. ع. م.»، يبلغ من العمر 25 سنة، كان يرتبط بعلاقة خطوبة مع ابنه شقيق المجني عليه، إلا أن أسرتها فسخت خطبتها منه.

وبعد أن علم المتهم بأنها ستتزوج من آخر، استشاط غضباً، وذهب إلى منزل أسرتها، حيث التقى عمها، وأبلغه بقوله «محدش هيتجوزها غيري»، ونشبت مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل المجني عليه، وإصابة والدته.

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن» أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لضبط المتهم لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية حيال الواقعة، خاصةً وأن جميع الشواهد تؤكد قيامه بارتكاب جريمته، كما أن أن أهل الفتاة فسخوا خطبتها من فترة، وعندما علم بأنها ستتزوج غيره قام بجريمته.

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية أكدت أن القاتل فور ارتكابه جريمته، قام بالهرب ومعه أداة الجريمة، وتوقع أن يتم القبض عليه خلال ساعات، من خلال تفتيش الأماكن التي يتردد عليها، وفي مناطق الزراعات.