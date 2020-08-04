جريمة ثأر في قنا.. طعنوه وأكملوا عليه بالرصاص

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر إصابته بطعنات وطلقات نارية، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع الخطيب احمد عبدالشافي، 23 عاما، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بقرية الكرنك.

وكشفت التحريات الأولية، عن أن خلافات ثأرية بين عائلتين بالقرية وراء الجريمة، حيث أن الجناة سددوا له عدة طعنات ثم أطلقوا عليه الرصاص.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.