عاجل.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط وضابطات الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط، إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها.

الحركة شملت ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستجري ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد، ودفعة 2016 لرتبة النقيب.