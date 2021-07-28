مجلس الوزراء: انتهاء حصر أراضي الوحدات الخاصة بالمستهدفين من «سكن كريم»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «سكن كريم»، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع «سكن كريم»، الذي يجري تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك لتوفير سكن ملائم ولائق للمواطنين المستحقين بالريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الانتهاء من حصر كافة الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهالينا المستهدفين من مشروع «سكن كريم»، والإسراع في معدلات تنفيذه، بما يسهم في توفير هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى قطع الأراضي التي جرى تحديدها وتسليم حصر بها من جانب وزارة التنمية المحلية، موضحة أنه جار تدقيقها تمهيدًا لتسليمها لوزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة «جهتي التنفيذ»، وذلك لبدء تنفيذ الوحدات السكنية الخاصة بمشروع «سكن كريم» عليها، وفي هذا الصدد، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال 72 ساعة على أقصى تقدير سيكون لدينا إحداثيات الأراضي التي جرى توفيرها على مستوى المحافظات.

وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي المتاحة التي جرى توفيرها في عدد من المحافظات، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة معاينة هذه الأراضي على الطبيعة للوقوف على مدى ملائمتها لتنفيذ مشروع «سكن كريم»، على أن تقوم هيئة التخطيط العمراني بهذه المهمة في أسرع وقت من خلال النزول إلى تلك الأراضي، للتأكد من صلاحيتها، ووجوها داخل الأحوزة العمرانية.