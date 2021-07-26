بعد استجابة مجلس الوزراء.. والد «طفلي الوجه المتضخم»: حالتهما تحسنت

قال محمد عبدالعظيم، والد الطفلين يوسف وأحمد، أصحاب «الوجه المتضخم»، إن حالتهما النفسية تحسنت كثيرًا في الفترة الأخيرة، والدنيا تغيرت منذ تعاطف الناس معهم على الإنترنت.

وأعرب «عبدالعظيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، عن شكره لرئيس الوزراء على الاستجابة السريعة التي استجابها لعلاجهما، وفي شهر يناير الماضي خضعا للأشعة، ثم خضع يوسف لجراحة في العين، وبعدها صمم الأطباء «جمجمة مصغرة» للعمل عليها في فترة العلاج، الذي بدأ مطلع شهر مارس الماضي، الذي استمر في المستشفى حوالي شهر ونصف.

وتابع والد الطفلين، أن الأطباء يطمئنون على حالة الطفل يوسف، وهو حاليًا يرى بوضوح، مشيرًا إلى أن الأطباء «شالوا العظم من العين، ووضعوا مكانها أشياء طبية أخرى، وحاليًا يتابعون حالته، والحمد لله نحمد ربنا ونشكر رئيس الوزراء على الاستجابة السريعة لأن عين يوسف كانت هتروح خالص».

ولفت إلى أنه عامل في ورشة زجاج، ويعمل في هذه المهنة منذ 13 سنة، ودخله يكون «باليومية»، ويحاول دائمًا أن يطور نفسه، ويتعلم المزيد من الأمور في هذه المهنة لكي يحسن من دخله، مشددًا: «نفسي أشوف أبنائي في أحسن حالة».

وبعد انتشار حالة الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الاستجابة لمناشدة والدهما، وعلاجهما بعد أن أصيبا بمرض نادر وفشل في علاجهما على مدار 10 سنوات.

وقال يونس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اطمنوا بخصوص هذه الحالة، تم التنسيق، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع رئيس قسم جراحات التجميل بجامعة الأزهر لفحص الحالتين يوم السبت، إن شاء الله وسيتم التنسيق لنقلهما بسيارة إسعاف».