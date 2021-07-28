اليونان ترحب ببيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي بشأن فاروشا

رحبت اليونان، اليوم، الأربعاء، بالبيان الصادر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الذي ندد فيه بخطة زعماء القبارصة الأتراك، والأتراك، لإعادة فتح منتجع فاروشا المهجور جزئيا، ودعا إلى التراجع الفوري عن القرار.

وأشارت وزارة الخارجية اليونانية -في بيان- إلى تعهد بوريل بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سينظرون في اتخاذ إجراءات في اجتماعهم المقبل، إذا فشلت تركيا في الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن قبرص، حسبما ذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد بيان بوريل على ضرورة تجنب الأعمال الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتُجدد الاستفزازات التي يمكن أن تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بتسوية شاملة لمشكلة قبرص.