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محمود مسلم

مصر تعرب عن قلقها تجاه إعلان تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

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الوطن
03:06 م | الأربعاء 21 يوليو 2021
وزير الخارجية

وزير الخارجية

أعربت مصر، عن عميق القلق إزاء ما تمّ إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئياً، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية.

وأكّدت مصر، مطالبتها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وتجنُب أي أعمال أحادية قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتُزيد من مقدار التوتر، مع ضرورة الالتزام الكامل بمسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

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