«لو عايز تقدم».. فيديو توضيحي لطريقة حجز شقق مبادرة التمويل العقاري

زاد البحث خلال الساعات الماضية، عن مبادرة التمويل العقاري 2021، خاصة مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح 100 ألف وحدة الأسبوع المقبل، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، على مدار 30 عاما.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري 2021، حيث نشر صندوق الإسكان الاجتماعي فيديو توضيحي، عن أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

طريقة حجز شقق مبادرة التمويل العقاري

يجري شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية التي جرى الإعلان عنها.

ويجري حجز الشقق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق من خلال هذا الرابط.

شقق مبادرة التمويل العقاري

ويتضمن الطرح الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، بسعر يصل إلى 164 إلى 310 آلاف جنيه، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

كما سيجري طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط، بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

أما الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) بمساحة تتراوح بين 100 إلى 120 مترا مربعا، وسيجري تسليمها خلال 36 شهرا، في مدن (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد).

ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، ويجري سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاماً.

ومن المقرر أن يجري الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، وبدءا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2021، سيجري الحجز (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).