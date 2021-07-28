كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري 2021، من الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث على المحرك العالمي جوجل، خاصة مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن طرح 100 ألف وحدة الأسبوع المقبل، ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبدفعات سداد تستمر حتى 30 عاما.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري 2021، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ووضع البنك المركزي شروطها وتفاصيلها خلال الفترة الماضية، وذلك في السطور التالية..

كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري 2021

تتنوع الفئات التي يمكنها الانضمام لمبادرة التمويل العقاري، بين محدودي ومتوسطي الدخل.

شروط مبادرة التمويل العقاري

ووفق البنك المركزي، فشروط مبادرة التمويل العقاري هي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على وحدة مدعمة.

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاما.

- أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وفي حالة محدودي الدخل يجب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

شروط حجز وحدات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمتوسطي الدخل

يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من مبادرة التمويل العقاري

ووضع البنك المركزي بعض الشروط حتى يتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهي:

- وجود دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه.

- رصيد وحركة حساب توفير البريد.

- رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن «إن وجد».

- وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به، من خلال «فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت».

- عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

- الأعباء الاجتماعية مثل «إعالة الأبناء، الأب والأم».

- عمل الزوجة «إن وجد».

- نوع ومنطقة السكن.

وحتى يتمكن أصحاب المهن الحرة من الاستفادة من مبادرة المركزي، يجب توفير المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون.

- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل.

شروط حصول ذوى الإعاقة على مبادرة التمويل العقاري

ووفقا لبيان سابق للبنك المركزي، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم إثبات دخل، يتم التعامل معهم من خلال القيم، حيث يقوم البنك بالتأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، إضافة إلى تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية.

وتتم الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء من ذوي الإعاقة، بالحصول على شهادة الدخل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافة إلى إيصال مرافق.

شروط حصول كبار السن على مبادرة التمويل العقاري

وأعلن البنك المركزي شروط استفادة أصحاب المعاشات (كبار السن)، ممن هم فوق عمر الـ60 عاما، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي جاءت كالآتي:

- سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

- ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، إضافة إلى تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

والمستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، هي:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن».

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

خطوات حجز شقق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%

يبدأ الراغب في شراء شقة البحث عن الوحدة السكنية التي يرغب فيها وفي المحيط السكني الذي يريده.

يراعى أثناء عملية البحث أن تكون الوحدة متوافقة مع شروط المبادرة وهي:

- أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

والمقصود بكاملة التشطيب، فقط أن يكون تم توصيل جميع المرافق لها من صرف صحي وكهرباء ومياه.

- أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل.

- أن تكون الوحدة بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

- الوحدة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.

تتمثل الخطوة الثالثة في الذهاب إلى جهة التمويل التي يرغب في التعاقد معها سواء أحد البنوك المشاركة أو شركات التمويل العقاري، وذلك بعد التأكد من موافقة الوحدة للشروط.

أما الخطوة الرابعة فتكون من خلال البنك، والذي يفحص ملف الحاجز، ويعاين الوحدة للتأكد من موافقتها للشروط.

بعد الاستقرار على الوحدة، يتم تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.

وبعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3% متناقصة، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقًا لسن ومرتب المتقدم.