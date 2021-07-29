أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الخميس 29 يوليو 2021

أسعار الخضراوات والفاكهة أمر يهم الكثيرين، ويبحثون عنه بشكل يومي خاصة ربات المنازل، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها للقارئ أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم الخميس 29 يوليو 2021.

أسعار الخضراوات في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الخضراوات اليوم، في مختلف الأنواع، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم الخميس، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم الخميس، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم الخميس، بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم، إلى 10 جنيهات.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البطاطس

وصل سعر البطاطس في الأسواق اليوم الخميس، إلى 6.5 جنيه.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم الخميس، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الثوم

وصل سعر الثوم الأبيض اليوم، إلى 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 5 و6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.