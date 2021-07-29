درجات الحرارة اليوم الخميس 29-7-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 36 24

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 27

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27

درجات الحرارة اليوم في الدول العربية

مكة 42 28

المدينة 46 29

الرياض 45 30

المنامة 41 34

أبو ظبي 41 33

الدوحة 44 33

الكويت 46 33

دمشق 37 18

بيروت 31 26

عمان 33 21

القدس 32 19

غزة 32 26

بغداد 46 29

مسقط 40 37

صنعاء 27 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 33 23

تونس 44 25

الجزائر 28 22

الرباط 27 21

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع الخبراء وفق بيان الأرصاد، أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.