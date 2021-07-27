خبير: ارتفاع درجات الحرارة ساهم في ظهور أجيال جديدة من الآفات

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغيرات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ التذبذب في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال الموسم الزراعي الصيفي الحالي، والذي بدأ بشتاء قارس قصير، تبعه ارتفاع شديد في درجات الحرارة، أثر فسيولوجيا على عدد من المحاصيل الصيفية، مثل الطماطم والخيار والفلفل وكذلك النباتات الطبية العطرية وبعض أشجار الفاكهة.

وأوضح فهيم، أنّ عدم الاستقرار في درجات الحرارة، تسبب في ارتباك حركة الهرمونات الداخلية وجعل النبات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات الزراعية، وبينها الأصناف المقاومة للآفات، خاصة للأمراض الفيروسية وتحديدا فيروسات الطماطم (TYLCV- TMV - TSWV)، لافتا إلى أنّ التغيرات البيوكيماوية داخل النبات تغيّر قدرته على مقاومة الأمراض، خاصة المحبة للرطوبة والفطريات إجبارية التطفل.

وأكد فهيم، أنّ التذبذبات الكبيرة والمتكررة في درجات الحرارة خاصة بين الليل والنهار وبين الأيام، تدفع الآفات مثل «التوتا أبسلويتا والذبابة البيضاء ومن التربس» نحو تقصير فترة الجيل وبالتالي زيادة عدد الأجيال الحالية الأمر الذي يشكل خطورة على المحاصيل الزراعية.

توصيات زراعية مهمة يجب اتباعها لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية

من جانبها، أوصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي، قبل انتقال الحشرات إلى الثمار، للحصول على ثمار نظيفة وخالية من الإصابات الحشرية وصالحة للتسويق أو التصدير، موضحة أنّ العلاج باستخدام أحد الزيوت المعدنية الصيفية مثل السوبر رويال أو السوبر مصرونا، بمعدل 9 لترات لكل 600 لتر ماء، أو يستخدم مبيد الملاثيون بتركيز 1.5 في الألف أي بمعدل 900 سم3 لكل 600 لتر ماء.

وأوضحت الوزارة أنّه لتقليل الإجهاد الحراري لأشجار أبوسرة بالرش من 2 إلى 3 مرات محلول من 10 أجزاء في المليون ساليسليك أسيد، إضافة إلى 0.25 كجم سلفات الزنك، يضاف إليها 0.125 كجم سلفات البوتاسيوم لكل 600 لتر قبل تفتح البراعم.