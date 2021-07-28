«العطار»: منتخب اليد قدم أداء بطوليا أمام الدنمارك في أولمبياد طوكيو

قال أحمد العطار لاعب منتخب مصر لكرة اليد سابقا، إن فريق كرة اليد المصري ظهر بأداء مشرف خلال مباريات أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتخب المصري ظهر بأداء مشرف وبطولي أمام منتخب الدنمارك، فيما ستكون مباراة المنتخب المصري مع نظيره السويدي أسهل مما كانت عليه من قبل: «السويد بقت أقل كتير جدا من اللي كانت عليه».

وأوضح أن فوز المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، على نظيرة الأسترالي، عكس وجود تطور كبير في أداء اللاعبين المصريين أهلهم للفوز: «المنافسة في الأولمبياد بتكون بين عظماء اللعبة العالميين، والميداليتين اللي جم في التايكندو حاجة مهمة جدا، والأداء المتميز من الجهاز الفني واللاعيبه أهلهم إنهم يكسبوا».

وتابع: «كان جميل خسارة الأرجنتين من إسبانيا، وهي كده مش هتكمل الأولمبياد، وأداء المنتخب مميز جدا، ومعظم اللاعيبين كانوا رجالة على جميع الخطوط، وفوز المنتخب المصري خلي فرحة مصر فرحتين».

ووضع منتخب مصر لكرة اليد، قدما في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد فوزه على منتخب اليابان بنتيجة 33 - 29، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأولمبياد طوكيو، في مجموعة تضم إلى جوارهما منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال والبحرين، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.