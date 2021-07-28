إجازة مصور سوهاجي تتحول لعذاب.. «محمد» تعرض لـ«علقة موت» بسبب خلافات قريته

أنهى عمله واستعد لإجازة العيد مثل الكثيرين، وقرر ترك القاهرة وصخبها، والعودة لقضائها وسط عائلته في صعيد مصر، كباقي الشباب المغتربين من المحافظات المختلفة، ولم يكن يعلم المصور محمد عبد الناصر أبو رمضان المنشاوي، 25 سنة، أنها ستكون أسوأ إجازة ستمر عليه، بعد أن تعرض له عدة أشخاص، وتعدوا عليه بالضرب، وسرقوا محتوياته الشخصية.

7 بلطجية يعتدون بالضرب على مصور في سوهاج

في يوم 19 يوليو الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، وخلال عودة «المنشاوي» إلى قريته نجع أبو رمضان التابعة لمركز المنشاة بسوهاج، مستقلا دراجة نارية، فوجئ بخروج 7 أشخاص، معتدين عليه بالضرب باستخدام عصى «شوم»، وسلاح أبيض «مطواة»، أمام المارة وعلى الملأ، حسبما ذكر في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أنهم سرقوا محتوياته الشخصية «موبايل ومحفظة ومبلغ من المال».

المنشاوي: الاعتداء حدث أمام أهالي المركز

وعلى الرغم من أن التوقيت كان ما زال مبكرًا «8 مساءً»، وأن الواقعة حدثت أمام المارة وأهالي المركز، إلا أن أحدًا لم يتحرك لإنقاذ الشاب العشريني من أيدي البلطجية، بحسب حديثه، وهو ما علم سره بعد التوجه إلى مركز الشرطة؛ لتحرير محضر بالواقعة رقم 7622 جنح المنشاة، حيث علم أن «أحمد. ث، على. م، صابر. ي، صبري. ص، صبري. ش، فيصل. و، علاء. ص» من المشهورين بالمركز، ويمارسون أعمال البلطجة، حسبما ذكر.

سبب اعتداء البلطجية على الشاب العشريني

وعلم «المنشاوي» أن الـ7 بلطجية على خلاف مع بعض من أفراد قريته، ولهذا السبب اعتدوا عليه بعد علمهم أنه ينتمي لنفس القرية، لافتًا إلى أنه عانى من تجلطات دم في أماكن متفرقة بالجسم، وشرخ في مفصل الذراع اليمنى، مطالبًا بحقه من البلطجية الذين اعتدوا عليه دون وجه حق: «معرفهمش وأول مرة أشوفهم»