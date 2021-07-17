وضع خطة موته بنفسه.. بلطجية يقتلون مقاولا استعان بهم للتخلص من شريكه

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل اختفاء مقاول بأسيوط، حيث تبين أن المجنى عليه قتل وتم إلقاء جثته في ترعة للتخلص منها على يد 3 بلطجية، استعان بهم المجنى عليه لاختطاف شريكه وابتزازه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.

وتبين من التحريات التى باشرها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن المجنى عليه يعمل مقاولا ولديع عدة عقارات بالشراكة مع آخرين، ووقع خلاف بينه وبين أحد شركائه، انتهى بإعلان شريكه أنه ليس له الحق فى شئ.

انتقاما من شريكه، قرر المجنى عليه الاستعانة بـ 3 بلطجية لاختطاف شريكه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، لكن البلطجية اتصلوا به بحجة الذهاب معه لتنفيذ الخطة، وفوجىء بهم يقيدونه بالحبال لإجباره على التوقيع على إيصالات إمانة، لكنه رفض فقتلوه وألقوا جثته بالترعة.

البلاغ

تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، وجود سيارة متروكة بمدخل إحدى القرى بدائرة المركز، وبالفحص تبين أنها ملك مقاول وغير مُبلغ بسرقتها، وبالاتصال تليفونياً بمالك السيارة تبين غلق هاتفه وتم التحفظ على السيارة، وبسؤال زوجته قررت أن زوجها خرج من المنزل متوجهاً لمحافظة القاهرة لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، وأضافت أنها كانت على تواصل معه إلا أنها فوجئت بغلق هاتفه.

التحريات

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، حيث اتفق المتغيب مع اثنين من المتهمين على خفرة عمارة سكنية خاصته كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، نظراً لوجود خلافات بينه وشركائه عليها، وطلب منهما معاونته فى أخذ توقيع أحد شركائه على بعض الأوراق لضمان حقه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد محلى)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باستدراج المجنى عليه بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بزعم إحضار شريكه لأخذ توقيعه على تلك الأوراق، واتفاقهم على ابتزازه مادياً وإكراهه بالتوقيع على إيصالات أمانة، ولدى رفض المجنى عليه التوقيع، تعدى اثنان من المتهمين عليه حتى فارق الحياة، وقاموا بتوثيق قدميه ثم ألقوا بالجثة في إحدى الترع، وقام أحدهم بإيقاف السيارة بمكان العثور، كما أرشدوا عن مكان الجثة والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.