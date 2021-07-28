«مكافحة الفيروسات الكبدية»: تجربة مصر في القضاء على المرض «عالمية»

أكد الدكتور محمد عبدالله، المنسق الطبي للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر قدمت نموذجا وتجربة عالمية في القضاء على فيروس سي، حيث إن الدولة المصرية خاضت تحديا كبيرا لتتحول من دولة تشهد أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي، لدولة في عامين تمكنت من القضاء على فيروس سي، بعد أن نجحت مبادرة «100 مليون صحة» في مسح أكثر من 50 مليون مواطن، فضلًا عن حصول المرضى على العلاج مجانًا.

مصر بدأت تصدر مبادرة القضاء على فيروس سي لكل الدول الأفريقية

وأضاف «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن مصر بدأت تصدر مبادرتها وتنشرها في القارة الإفريقية، وهذا الأمر جاء بفضل إرادة سياسية كبيرة من قبل رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن المبادرة استهدفت جميع أنحاء الجمهورية ووصلنا لكل منطقة، والمبادرة تعمل للآن، واستطعنا الوصول لكل المواطنين والتأكد من أنهم يتلقون العلاج بشكل صحيح.

نسبة الحالات الجديدة المصابة بفيروس سي ضئيلة جدًا وتعالج بالمجان

وأردف المنسق الطبي للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، أن اللجنة أتاحت دواء معالجة فيروس كورونا للكثير من المواطنين بالمجان، بعد أن عقدت اتفاقيات بالحصول على سعر عالمي للقضاء على هذا المرض، كما أن نسبة الحالات الجديدة المصابة بفيروس سي ضئيلة جدا، وأى حالة يتم اكتشافها يتم علاجها فورا وبالمجان.