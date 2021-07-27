«شيحة»: «100 مليون صحة» أبهرت العالم ومصر سبقت كل الدول في القضاء على فيروس سي

أكد الدكتور جمال شيحة، أستاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، أن مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج فيروس سي، هي «درة التاج» بالنسبة للحملات الطبية، موضحًا: «العالم كله حتى الآن، يقف تحية لمصر، لأنها قضت على فيروس سي في 2020، بعد أن كان المستهدف لكل دول العالم أن تقضي عليه في 2030».

الكشف على 60 مليون مواطن في مبادرة «100 مليون صحة»

وأضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن مصر، كشفت على 60 مليون مواطن في هذه الحملة التي تعتبر أكبر حملة طبية في تاريخ العالم كله، وهذا الأمر كان أحد حيثيات اختياره ضمن أفضل 6 علماء على مستوى العالم، أسهموا في القضاء على فيروس سي، وحصوله على لقب Hepatitis Elimination Champion 2021، وتسميته «بطل 2021» في القضاء على الالتهابات الكبدية في العالم.

فيروس سي تحول من وباء إلى إنجاز

وتابع بأن مجهودات القضاء على فيروس سي، في مصر، جرى تفعيلها منذ 25 عاما، على المستوى الشعبي، وفي عام 2006، على المستوى الحكومي، لكن جرى القضاء عليه في العام الماضي: «حولناه من وباء كنا نعاير به على مستوى العالم، إلى إنجاز نكرم به في كل مكان».

مليون معافى من فيروس في حاجة للمتابعة الطبية كل 6 أشهر

وأوضح أن مصر، عالجت أكثر من 5 ملايين مواطن مصاب بفيروس سي، وأصبح 4 ملايين منهم في حالة جيدة بعد تلقي العلاج، لكن هناك مليون مواطن بحاجة لاستمرار المتابعة الطبية كل 6 أشهر.