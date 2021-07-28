الإسكان الاجتماعي: مفيش وحدات لمحدودي الدخل في القاهرة في الإعلان الجديد

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الجديد المقرر طرحه يوم 8 أغسطس المقبل، سيشمل طرح وحدات لمحدودي الدخل في معظم محافظات الوجهين القبلي والبحري، موضحة: «بالنسبة لمنخفضي الدخل، مفيش حاجة في نطاق القاهرة بالإعلان الجديد، لكن غير كدة موجود في كل المحافظات»، لافتة إلى أن هذا لا ينطبق على وحدات متوسطي الدخل.

زيادة الإقبال على وحدات متوسطي الدخل

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنهم لأول مرة يطرحون إعلانين معًا، وهذا ترجمة فورية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل متوسطي الدخل، ومحدودي الدخل، بهدف توفير سكن لائق لكل المصريين، متوقعة وجود إقبال كبير على الإعلانين، موضحة: «كان في وقت سابق الإقبال على وحدات محدودي الدخل كان أكبر، ولكن مع التسهيلات الجديدة ومبادرة الـ3% والتقسيط على 30 سنة، ناس كتير ستطمح في شراء وحدات أكبر شوية، لأن قسطها سيكون ميسر، وممكن حد من محدودي الدخل يحصل على وحدة من وحدت متوسطي الدخل».

شروط الحصول على وحدة سكنية

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سقف سعر الوحدة لمنخفضي الدخل تصل لـ350 ألف جنيه، وسقف سعر الوحدة لمتوسطي الدخل مليون و400 ألف جنيه، موضحة أن الشروط العامة للمبادرة أن يكون دخل المواطن لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب، أما متوسطي الدخل فيجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للأعزب، ويجب ألا يكون الشخص استفاد من مبادرات التمويل العقاري في وق سابق، وأن يكون سنه من 21 سنة إلى 50 سنة، ولكن الوحدات متوسطة الدخل لا يشترط سن محدد.