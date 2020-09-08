مي عبد الحميد تّكشف ملامح الإعلان رقم "14" لوحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، اقتراب الإعلان رقم 14 للإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لا يتطلب كثيرًا من الاشتراطات والطلبات للتخفيف عن المواطنين.

وقالت عبدالحميد، إن مُقّدم الشقق في آخر إعلان للإسكان الاجتماعي وهو رقم 13، كان 14 ألف جنيه ويُقسط الباقي على 3 سنين، خلال فترة إنشاء الوحدة، على أن يتم سداد القسط الشهري 1000 جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن هناك انتظارًا كبيرًا من شريحة كبيرة من المواطنين للإعلان الجديد.

وأكدت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني، أن المناطق الجديدة في إعلان الإسكان الاجتماعي الجديد تأتي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وهو ما ينتظرها الجميع، لافتة إلى أن الوزارة الآن تجري أعمالًا لحصر الأراضي التي تنشأ عليها الوحدات والتي ستكون داخل المدن القديمة والجديدة لتتلاءم مع العديد من شرائح الجمهور المختلفة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الوحدات السكنية التي تقدم في المدن الجديدة ليست كما في القادم، حيث إن أي مدينة جديدة تنشأ بكامل خدماتها ومرافقها الخدمية وبنية تحتية جيدة وخطوط مواصلات تربط المدن الجديدة بالمدن القديمة.