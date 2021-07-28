«الإسكان الاجتماعي» يوجه نصائح لأصحاب «الإيجار الجديد» بشأن الإعلان المقبل

وجهت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رسالة إلى المواطنين، الذين يعيشون في وحدات بنظام الإيجار الجديد، مؤكدة أن الأقساط في الإعلان الجديد المقرر طرحه يوم 8 أغسطس المقبل، وفقا لمبادرة التمويل العقاري التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستكون أقل من الإيجار الجديد.

سعر القسط ثابت

وقالت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء: «القسط الثابت على 30 سنة مع فائدة 3% متناقصة، هيكون أقل من الإيجار الجديد بكتير، ولا يزيد على القسط مبلغ إضافي كل سنة، ولا هييجي بعد مدة معينة هنقوله مش عايزين نجدد، وإحنا مش ضد الإيجار الجديد لأن بعض الناس ظروفهم مناسبة للحصول على وحدة سكنية في مكان معين عن طريق الإيجار الجديد، ولكن لو أنا مستقر في مكان يبقى الأفضل أحوش المقدم ويدخل في هذه المبادرة لأن فيها استقرار أكثر».

ارتفاع أسعار الوحدات

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أسعار الوحدات ترتفع نظرًا لارتفاع معامل التضخم، لافتة إلى أن الطرح لا يستهدف فقط الموظفين، ولكن المهن الحرة أيضًا مثل النجارين والسباكين، وعليهم فقط أن يأتوا بشهادة دخل من محاسب، ثم يقدموا على المبادرة، لافتة إلى أنهم يرغبون في التوسع في ضم أصحاب المهن الحرة لكي لا يُرفض أحد.

شروط الحصول على الوحدة

وأشارت إلى أن سقف سعر الوحدة لمنخفضي الدخل تصل لـ350 ألف جنيه، وسقف سعر الوحدة لمتوسطي الدخل مليون و400 ألف جنيه، موضحة أن الشروط العامة للمبادرة أن يكون دخل المواطن لا يزيد على 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب، أما متوسطو الدخل فيجب ألا يزيد دخل الأسرة على 14 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للأعزب، ويجب ألا يكون الشخص استفاد من مبادرات التمويل العقاري في وقت سابق، وأن تكون سنه من 21 سنة إلى 50 سنة، ولكن الوحدات متوسطة الدخل لا يشترط سنا محددة.