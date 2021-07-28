مي عبدالحميد: فتح باب الحجز في «سكن لكل المصريين 2» 8 أغسطس

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإعلان عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2»، سينشر في صحف الجمعة، وفتح باب الحجز فيها، بدءً من يوم 8 أغسطس، لافتة إلى أن المبادرة هذه المرة، يوجد بها وحدات جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات لمتوسطي الدخل، سيجري تسليمها بعد 3 سنوات.

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن الشروط العامة للمبادرة أن يكون دخل المواطن لا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب، أما متوسطي الدخل فيجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للأعزب.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن كراسات الشروط ستباع في كراسات البريد في المدن، والعملاء يمكنهم تقديم مستنداتهم بعد شراء الكراسات واستيفاء الشروط كافة، وفور الانتهاء من الفرز سوف تُسلم الوحدات الجاهزة، أما متوسطي الدخل فهناك أيضًا واحدات جاهزة للتسليم الفوري، وإجراءات تسليمها ستتم عقب فرز الطلبات أيضا، أما الوحدات الأخرى المقرر تسليمها بعد 3 سنوات، فإن من وقع عليهم الاختيار للحصول عليها سوف تصلهم رسائل وعليهم أن يدفعوا 12 قسطًا ربع سنوي، وستكون الوحدة جاهزة وكاملة التشطيب بعد 3 سنوات.

وشددت على أن أهم المعايير هي حدود الدخل الشهري، ويجب ألا يكون الشخص استفاد من مبادرات التمويل العقاري في وق سابق، وأن يكون سنه من 21 سنة إلى 50 سنة.

يذكر أن «سكن كل المصريين»، مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عام 2020، لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، وعليه طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 125 ألف شقة، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.