الإسكان: تخصيص 5% من وحدات «سكن لكل المصريين 2» لذوي الإعاقة

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحملت اسم «سكن لكل المصريين 2» هي إحدى مبادراته في هذا القطاع، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة لكل المصريين، خاصة محدودي الدخل منهم، «فيه أنواع كتيرة من المساعدة تقدمها الحكومة لتحقيق الحياة الكريمة وتوفير سكن للمواطنين».

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه توجد نحو 60 ألف وحدة سكنية جاهزة للاستلام ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين 2»، كما يوجد من ضمنها 5% مخصصين للأشخاص ذوى الإعاقة، «الـ60 ألف وحدة بـ21 محافظة وعدد من المدن الجديدة، وفيه في العلمين الجديدة وحدائق أكتوبر ومدينة بدر، وهينزل في الإعلان بيان تفصيلي بعدد الوحدات».

وأوضح أنه وفي حال طلب المواطن شراء أحدى الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي التي هي قيد الإنشاء فسيقوم بدفع 10% من قيمة الوحدة مع دفع أقساط بسيطة سنوية تصل لـ3 آلاف جنيه كل 3 أشهر، لافتا إلى أنه بعد 3 أعوام من استلامه للوحدة ودفعه للأقساط ربع السنوية، فسيتسنى له الدخول ضمن مبادرة التمويل العقاري بفوائد 3% التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبخصوص كورنيش النيل بوسط البلد، لفت إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وسيتم افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين، كما تشارك الوزارة في استكمال تطوير طريق الكورنيش بـ3 مراحل وصولا لكوبري تحيا مصر، ومن بداية كوبري 15 مايو وحتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري قصر النيل لكوبري 6 أكتوبر، «هيكونوا جاهزين للافتتاح شهر 10 المقبل بعد مد 8 كيلو متر بخدمات على الكورنيش».

وبالنسبة للأبراج الخاصة بمثلث ماسبيرو، فسيتم الانتهاء من كافة التشطيبات بالكامل مع نهاية العام وستكون المساكن بديلة العشوائيات جاهزة للسكن، وبالنسبة لأبراج منطقة 26 يوليو أوشكت على الانتهاء.

وتابع: «تطوير سور مجرى العيون علينا التزام بتسليمه آخر العام الجاري بعد ما نكون أنهينا التطوير، وعندنا 70 عمارة منهم 90% خلصوا بالإنشاءات، وفيه جزء تجاري وإداري متكامل، وسبب التأخير وجود مشكلات بالتربة بسبب وجود المدابغ، وتم التغلب عليها».