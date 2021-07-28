عددهم 460.. رئيس تونس: لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن لديه قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة، كما أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، موضحًا أنه يجب العمل على إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين.

وأضاف «سعيد»، حسبما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، «ندعو التجار للابتعاد عن المضاربة والاحتكار، ندعو للتعاون والتكافل في مثل هذه الظروف الاستثنائية، من سيحاول إتلاف الوثائق سنحاسبه أمام القضاء، سأصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة».