كيف تغير بيانات البطاقة الشخصية وأبرز عناوين فروع الأحوال المدنية

يحتاج العديد من الأشخاص إلى تغيير بياناتهم المدونة بالبطاقة الشخصية عند تغيير محل إقامتهم أو وظيفتهم أو خلافه، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طرق تغيير البيانات الشخصية بالبطاقة.

طرق تغيير بيانات البطاقة الشخصية

- في البداية عليك التوجه إلى أحد فروع الأحوال المدنية، من أجل الحصول على نموذج البطاقة الشخصية.

- إحضار أصل البطاقة الشخصية.

ـ عقد إيجار أو ملكية موثق لمحل الإقامة الجديد المطلوب إدراجه بالبطاقة، بالإضافة إلى تقديم إيصال مياه، كهرباء، غاز، أو فاتورة تليفون أرضي.

- يجب إحضار خطاب موجه من الجهة الخاصة بصرف المعاش بالنسبة لكبار السن.

ـ وبالنسبة للموظفين أو الطلبة لابد من إحضار خطاب موجه أيضا من جهة التابعين لها، سواء قطاع خاص أو حكومي.

المستندات المطلوبة لتغيير بيانات البطاقة الشخصية

– استمارة بطاقة الرقم القومي.

– المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

رسوم الحصول على الخدمة

– استمارة عادية فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما.

– استمارة عاجلة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 أيام.

– استمارة مميزة فئة 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة.

أبرز عناوين السجلات المدنية لاستخراج البطاقة الشخصية في نفس اليوم

- مركزا الخدمات الخاصة والعاجلة «مقر ديوان القطاع – النموذجى بالعباسية».

- مول مكسيم بالتجمع الخامس.

- مراكز القطاع النموذجية داخل المولات التجارية بـ «مول سيتى ستارز بمدينة نصر».

- سيتى سنتر «كارفور» بالمعادى .

- مركز الحمد بالتجمع الخامس.

- مول مصر.. مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

- كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية.

- محافظة القاهرة «المجمع الأمنى أمام أكاديمية الشرطة – داندي مول بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي».

- عزبة الهجانة بمدينة نصر في قسم شرطة مدينة نصر ثالث – منفذ مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

- «مركز كارفور التجاري» بمحافظة الإسكندرية.

- محافظة الدقهلية «مجمع الأحوال المدنية».

- محافظة الغربية «محلة زياد/ مركز شرطة سمنود».