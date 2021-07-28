جهود رسمية وشعبية للسيطرة على حرائق غابات لبنان وسط شكوك حول افتعالها

واصلت أجهزة الدولة اللبنانية، مساعيها للسيطرة على حرائق الغابات في منطقة القبيات في عكار، وهي المنطقة المعروفة بمساحاتها الحرجية الخضراء الواسعة وغابات الصنوبر، بعد أن ظلت النيران ملتهبة فيها لساعات، بشكل هدد حياة السكان بمحاذاتها، وسط شكوك طرحها البعض حول ما إذا كانت هذه الحرائق تمت بفعل فاعل.

وتأهبت الدولة اللبنانية بإمكاناتها العسكرية لمكافحة النيران ومحاصرتها للحيلولة دون حدوث أضرار أكبر، بعدما أتت النيران على مساحات خضراء ضخمة وشكّلت كارثة بيئية، راح ضحيتها شخص على الأقل حتى الآن، حسبما أشارت صحيفة النهار اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن رئيس الجمهورية طلب إلى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لإطفاء الحرائق في عكار وأعطى توجيهاته للاستعانة بقبرص.

وقالت الوكالة إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابع تطور الحرائق التي اندلعت اليوم في قضاء عكّار، لا سيّما منها القبيات وبينو، وطلب الى قيادة الجيش والدفاع المدني بذل كل الجهود لأطفائها والحؤول دون امتدادها الى المنازل، ومساعدة الأهالي.

وأعطى الرئيس عون توجيهاته، في حال تطوّرت الحرائق، للاستعانة بالدولة القبرصية للمساهمة في اخماد النيران.

وفي السياق نفسه، تابع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، نجيب ميقاتي، موضوع الحريق الهائل الذي اندلع في احراج بلدة القبيات في عكار، وأجرى سلسلة اتصالات شملت محافظ عكار عماد اللبكي وقيادة الجيش ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، حيث تمنى تكثيف مؤازرة طوافات الجيش في اخماد الحريق، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتبلغ ميقاتي من المعنيين أن عمليات الاطفاء نجحت في منع تمدد الحريق الى المناطق المأهولة، مبديا اسفه لسقوط ضحية جراءه، ومتمنيا ان "تنجح الجهود في اخماده نهائيا باسرع وقت".

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر؛ لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطلب دياب من وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي، إعطاء التعليمات إلى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.كما أجرى الرئيس دياب اتصالاً بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق.كما أعلن الدفاع المدني اللبناني استقدام التعزيزات من كافة المناطق للسيطرة على النيران.

وتزامنت الجهود الرسمية لمحاولة السيطرة على حرائق الغابات في عقار مع جهود شعبية قام بها المواطنون بشكل تلقائي في إطار الدفاع عن ممتلكاتهم وأهلهم.

وحسبما أفادت النهار، فإنه منذ ظهر اليوم، الأربعاء، حاول أهالي القبيات والقرى المجاورة إخماد النيرانـ التي اشتعلت في أحراج الصنوبر، ومنع تمدّدها وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة المترافقة مع رياح ناشطة،

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس البيئة في القبيات، أنطوان ضاهر، لصحيفة النهار اللبنانية، أنّ حجم ال#حريق يُثير الريبة والشكوك إذ قدّرنا مساحته بأكثر من 7 كيلوميترات طولاً، وطالب بتحقيق لمعرفة أسبابه.

وكانت حرائق هائلة اندلعت اليوم في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.

ودفع الصليب الأحمر اللبناني بـ 9 فرق اسعاف لتقديم الاسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.

ودفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وفي بينو، اندلع حريق انتشر على عدة أفدنة من بساتين الزيتون واشجار السنديان، واتسعت رقعة الحريق بسبب سرعة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة، وتجري حاليا جهود الإطفاء والإنقاذ.