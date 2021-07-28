عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل قائد الجيش اللبناني

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالعماد عون في زيارته لمصر، في إطار المباحثات مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكد الرئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص القاهرة على سلامة وأمن واستقرار بيروت ومصلحتها الوطنية.

وثمن «السيسي» الدور الأساسي الذي يؤديه الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في بيروت، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول.

من جانبه، أعرب العماد عون عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلا إليه تحيات الرئيس اللبناني ميشيل عون، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في المجالات كافة، امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.