أسامة الأزهري: الطلاق خير من القتل.. رحمة للزوجين

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهوية للشؤون الدينية، إن مواقع التواصل الاجتماعي، كانت حافلة خلال الأيام الماضية، بالحديث حول قتل الزوجة لزوجها أو العكس، حتى ظهر الطلاق، وكأنه حل رحيم لبعض الخلافات الزوجية خلال الفترة الحالية، «بات الطلاق أهون شيء لمثل تلك الخلافات، إذا كان الطلاق وهو أبغض الحلال عند الله، بالمقارنة بهذا الحال المأساوي، فبات الحل رحمة بدلا من قتل الناس لبعضهم البعض».

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنه في الثمانينيات والتسعينيات، كان هناك تربية جيدة للأبناء، على كيفية بناء المنزل، والمحافظة عليه، وهو الأمر الذي أخذ في التلاشي شيئا فشيئا، «كان عيب أوي أن الزوجة تغضب في بيت زوجها، أو تسيب البيت وتمشي، وكان بينظر بعين السوء للرجل بأنه لا يوجد لديه نوع من الحكمة أو الاحتواء أنه يوصل زوجته لهذا ولا يستطيع تجاوز الأزمات».

وأوضح أن قلة نصائح الوالدين للأبناء عن كيفية بناء بيت سليم في مختلف مراحل العمر، فضلا عن فترة الزواج لإنهاك الحياة لهم، بات سببا بزيادة مثل تلك الظواهر الإجرامية بين الزوجين، «بنية التكوين الاخلاقي والمعرفي والإنساني والنفسي، اختزلت ولم تعد موجودة، وأنا مش قلقان من الأمور دي، أنا قلقان أنه يكون بداية سلسلة قادمة من الكوارث التي ستسفر عنها تلك البنية المتداعية».

وأكد أن للزوجة حقا على زوجها في النفقة والسكن وجبر الخواطر، وأن تستوفي حقوقها كاملة، والمودة والرحمة، وتوفير الكسوة والمتطلبات الحياتية.

ولفت إلى أن هناك عددا من المشكلات الزوجية، التي يكون فيها كم كبير من التعقيد الاجتماعي، وغياب الجانب الإنساني والأخلاقي، حتى تتحول العلاقة إلى كيد متبادل، وإلحاق أكبر قدر ممكن من النكاية والأذى بالطرف الآخر، «دي كده بقت علاقة وحوش بتتصارع، ولا يوجد مودة ورحمة، وحساب مثل هؤلاء الرجال عند الله عظيم».