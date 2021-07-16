أسامة الأزهري سفيرا لمبادرة «حياة كريمة»: «خدمة المواطن وسام شرف»

أبدى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، سعادته باختياره سفيرًا لمبادرة حياة كريمة التي توفر الخدمات المعيشية الأساسية للمواطن المصري كمياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والثقافة والفنون والاهتمام بالريف المصري الذي تأخر سنوات كثيرة.

الأزهري سفيرا لمبادرة حياة كريمة

وقال الأزهري: «إنني أحمل وسام شرف اختياري سفيرًا للمبادرة التي أشرف فيها أن أكون خادمًا وداعمًا للمواطن المصري خاصة وأن المبادرة تركز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لكل أهالينا في قرى مصر، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر».

مبادرة حياة كريمة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق مبادرة «حياة كريمة» في 2 يناير 2019، لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

حياة كريمة

وتسعى مبادرة «حياة كريمة» لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه.

يشار إلى أنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة مبادرة «حياة كريمة» التي دشنها الرئيس السيسي، وحققت تأثيرا ملحوظا في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.