انقلاب سيارة نقل على زراعي إسكندرية بقها وعودة الحركة المرورية

شهد طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات، في نطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية، دون إصابات، وتم على الفور رفع أثار الحادث، وإعادة فتح الحركة المرورية على الطريق.

تلقت المهندسه أمل فوزي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، اتصالاً مساء اليوم الأربعاء، يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعي بنطاق مدينة قها، وعلى الفور انتقلت إلى موقع الحادث، يرافقها فريق الأزمات بالوحدة المحلية، وبحضور قوة من قسم شرطه قها، حيث تبين أن الحادث نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالخضروات.

وتم رفع أثار الحادث بواسطه معدات الحمله الميكانيكية بالوحدة المحلية، وتسيير حركه المرور، ولم يسفرالحادث عن وجود أي خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.