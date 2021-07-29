من هو المصري مصطفى قنديل الذي أشاد به حاكم دبي؟

خطف الشاب المصري مصطفى قنديل، الأنظار، بعد أن أشاد به نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتأسيسه شركة من دبي، تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار، وأدرجت أمس الأربعاء، عبر بورصة ناسداك.

إشادة حاكم دبي بمصطفى قنديل

وقال الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك».

وأضاف حاكم دبي: «شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية».

من هو الشاب مصطفى قنديل؟

وحصل مصطفى قنديل الذي أشاد به حاكم دبي، على شهادة بكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول من الجامعة الأميركية بالقاهرة، عام 2014، وشغل العديد من المناصب منذ ذلك الحين، بحسب تقرير لـ«سكاي نيوز عربية».

والشاب المصري مصطفى قنديل هو شريك مؤسس في شركة سويفل منذ مارس 2017، كما أنه عضو المجلس الاستشاري في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي منذ 30 يونيو 2021.

مصطفى قنديل من سويفل لكريم

عمل مصطفى قنديل مسؤولا عن افتتاح شركة كريم في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وتولى منصب مدير العمليات في شركة Rocket Internet SE بين عامي 2015 و2016.

وتولى «قنديل» أيضا منصب مدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، ونائب الرئيس في مؤسسة إيلاف بين عامي 2013 و2014.

وعمل مصطفى قنديل مساعد تدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014، كما كان متدربا في شركة شلمبرجير الألمانية خلال 2012، وشغل منصب قائد فريق جمع التبرعات في جمعية رسالة للأعمال الخيرية بين 2010 و2011.

كما صُنف مصطفى قنديل، الذي كرمه حاكم دبي، ضمن قائمة فوربس للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.