حاكم دبي: الإمارات أثبتت في 2020 قوتها بالتوحد والتسامح

اعتبر نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، اليوم، أن عام 2020 كان عام تحديات وإنجازات، أثبتت فيه بلاده قوتها بتوحدها وتسامحها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكتب «بن راشد» عبر موقع التديونات القصيرة «تويتر»، قائلا: إن 2020 عام تحديات وإنجازات، وظهرت فيه القيم الحقيقية للإمارات، وأثبت فيه الإماراتيين أنهم الأقوى بتوحده وبتسامحه.

وأضاف حاكم دبي، أن العام الجاري، علم الإماراتييين الكثير، أهمها أن القوة في الوحدة والسعادة مع الأسرة، والتفوق في العطاء والصحة قبل السياسة والاقتصاد.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 207822 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 669 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأضافت الوزارة الإماراتية، أنه تم تسجيل 1435 حالة شفاء من كورونا، لتصل حصيلة حالات التعافي من الفيروس إلى 184442 حالة.

وفي سياق آخر، بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، رسالة خطية إلى رئيس الإمارات، خليفة بن زايد بن سلطان.

وقال «الديوان الأميري» الكويتي، في بيان، إن الرسالة تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح «الديوان الأميري»، أن مبعوث أمير الكويت، وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، سلم الرسالة الخطية إلى حاكم دبي.

وعلى صعيد آخر، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالانابة المهندس صالح الفداغي، اليوم، إنه سيتم إعادة تشغيل الرحلات التجارية من وإلى المطار اعتبارا من بعد غد السبت، وفق الاشتراطات الصحية.

وقال الفداغي، في تصريح صحفي، إن الطيران التجاري القادم من الدول عالية الخطورة مازال محظورا، ومازالت قائمة الدول كما هي 35 دولة محظور الطيران القادم منها؛ للمحافظة على استقرار المنظومة الصحية في الكويت.