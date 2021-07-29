نيكول سابا تطرح البرومو الدعائي الأخير لكليب «الجو حلو» (فيديو)

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، البرومو الثاني والأخير لكليب أغنيتها الجديدة «الجو حلو»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نيكول، خلال مقطع الفيديو بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة، تدل على الشكل العام للكليب المنتظر طرحه خلال أيام قليلة.

وتتعاون نيكول سابا في أغنية «الجو حلو» مع كل من الشاعر الغنائي شريف عبيد، وشريك نجاحاتها الفنية الملحن الكبير محمد يحيى، الذي يتعاون معها في أكثر من مشروع فني آخر، بجانب الموزع أمين نبيل.

وكانت اللبنانية نيكول سابا، قد أحيت حفلًا غنائيًا منذ أيام قليلة على أحد شواطئ مدينة العلمين الجديدة، في عيد الأضحى المبارك، وظهرت بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء الصيف، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح قدمت أغنية «هفضل أحلم».

وتعيش نيكول سابا حالة من النشاط الفني في مصر؛ إذ أحيت مؤخرًا عددًا من الحفلات، كان آخرها في مدينة العلمين، وتستعد لأخريات حاليًا، خاصة في الساحل الشمالي.

وتتمتع نيكول بجماهيرية كبيرة في مصر، وتعد حفلتها مع أبلة فاهيتا من أبرز الحفلات التي قدمتها مؤخرًا، وشهدت خشبة المسرح حالة كوميدية ساخرة بينهما، أشاعت المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة من الغياب، وقد سجلت أغنية جديدة بعنوان «حفلة فركشة»، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.