أستاذ قانون جنائي: السجل الطبي الموحد مسؤولية ضرورية لمنع الأخطاء

قال الدكتور أحمد عبدالظاهر، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أي تعمد من أي طبيب في أن يّضر مريضه، لكن أحيانًا قد تحدث في إطار الخطأ، سواء كان تقصير أو إهمال، موضحًا أن هناك بعض التشريعات حددت مفهوم الخطأ «هو الخطأ الذي يرتكبه مزاول المهنة نتيجة لأسباب عدم إلمامه بالأمور المفترض العلم بها لدى كل من يمارس في ذات درجته وتخصصه، أو عدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذل العناية اللازمة وعدم اتخاذ الحيطة والحذر».

وأضاف «عبدالظاهر»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»، أن كل هذه الأمور يُطلق عليها الخطأ الطبي: «مش عاوزين نحمل المسؤولية الطبية كلها للطبيب، الطبيب يجب أن يعمل في إطار منظومة طبية متطورة، يعني فيه دلوقتي على مستوى العالم كله، هناك سجل طبي موحد، وأي طبيب في أي مستشفى يستطيع إنه يدخل السجل الطبي الموحد لهذا المريض ويعرف التاريخ المرضي له»، موضحًا أن السجل الطبي الموحد مسؤولية ضرورية.

وكشف أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن أحد الأطباء وصف له دواء كرتيزون، رغم أن لديه مشكلة من هذا الدواء: «ناقشت الطبيب وقولت له ممكن يسبب لي خطر، قالي مفيش فيه مشكلة طالما يستخدم بشكل عارض وليس بشكل مستمر»، متسائلًا: «من أدراك أيها الطبيب أن طبيبًا آخر لم يصف لي هذا الدواء، لماذا لم تسألني عما كنت تناولت هذا الدواء بواسطة طبيب آخر، مفيش سجل طبي موحد يعرف أن طبيبًا آخر قد وصف لي الكورتيزون من قبل أم لا».