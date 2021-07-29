3 مشاهد من احتفال هنادي مهنا بعيد ميلادها.. «شكلها اتغير»

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها بمجموعة صور عبر حسابها على «انستجرام»، وظهرت فيها بشكل نحيف جدا، وهو ما لفت أنظار متابعيها، وتساءلوا حول أسباب نحافتها المفاجئة، وهل يرجع إلى نظام غذائي أم غير ذلك.

الظهور الأول للموسيقار هاني مهنا بعد تعافيه من كورونا

كما كشفت هنادي خلال الاحتفال عن عمرها الحقيقي من خلال وضعها في «التورتة» رقم 23، وشهد الحفل الظهور الأول لوالدها الموسيقار هاني مهنا ووالدتها بعد تعافيهما من فيروس كورونا، حيث تكتمت الأسرة وقت مرضهما على تفاصيل وتطورات الحالة الصحية.

إصابة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بفيروس كورونا

وكانت هنادي مهنا أعلنت في مارس الماضي إصابتها بفيروس كورونا، عبر «ستوري» حسابها الشخصي على «إنستجرام»، قائلة: «كوفيد-19 إيجابي، الحمد لله»، وبعدها بساعات قليلة أعلن زوجها أحمد خالد صالح إصابته بالفيروس أيضا، قائلا «الحمد لله حمدًا كثيرًا.. أنا الحمد لله بخير ومش حاسس بأي أعراض، وتحليل الدم اللي عملناه أنا وهنادي من 3 أيام قال إننا عندنا كورونا الحمد لله».

وأضاف: «من قبل التحليل بحوالي أسبوع وأنا مكنش عندي تصوير، ومن يوم ظهور نتيجة التحليل واحنا معزولين في البيت، للتوضيح مش أكتر، شكرًا لكل اللي بيسألوا علينا، ودعواتكم ربنا يعديها على خير.. وخلوا بالكم من نفسكم وأهلكم عشان الموضوع مش سهل».

بعدها تم اصابة والده هنادي ليترك الفنان هاني مهنا المنزل حتي لايصاب بالفيروس ويكتشف بعد ايام انه حامل الفيروس وتظهر عليه الاعراض ولكن عائلته تكتمت اي تفاصيل عن حالته حتي اول ظهور في عيد ميلاد ابنته