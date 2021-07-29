«القاهرة» الأولى بين الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، واستعراض موازنة الجامعة والصناديق وموقف المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، ومراجعة أعمال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

ووجّه الخشت، التهنئة لعمداء الكليات وأساتذة الجامعة، لما حققته الجامعة في تصنيف ويبومتركس وتصدرها الجامعات المصرية، حيث أظهر التصنيف أنّ جامعة القاهرة ضمن أفضل 599 جامعة عالمية، بتقدم نحو 10% حيث تقدمت 57 مركزا دفعة واحدة عن ترتيبها في يوليو 2020، وكان ترتيب جامعة القاهرة على العالم في يوليو 2020 هو 656، متفوقة على عدد من الجامعات الأوروبية والأمريكية ذات الشهرة العالمية.

ويعتمد تصنيف ويبومتركس على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 31 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

المجلس يشيد بمبادرة الخشت لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم

وفي مستهل الاجتماع، رحب مجلس الجامعة بالمبادرة التي طرحها الدكتور محمد الخشت، بهدف سد الفجوة المعرفية مع الجامعات والمراكز البحثية العشر الأولى على مستوى العالم، من خلال تكوين لجان علمية عليا من كبار الأساتذة على مستوى الأقسام العلمية المتخصصة في جميع الكليات، لرصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات والمراكز البحثية والمجلات العلمية العشر الأكثر أهمية وبروزا في العالم في ضوء التصنيفات العلمية في العالم في التخصصات المختلفة من حيث مراكز الاهتمام العلمية والتعليمية والبحثية الرئيسة والفرعية والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة.

المجلس يشيد بإنجازات المشروعات الكبرى وبدء المرحلة الثانية من جامعة القاهرة الدولية

ووافق المجلس على مقترح الخشت، بإنشاء مركز لتطوير المناهج الجامعية، وإعداد مشروع متقدم للتأهيل التربوي الشامل للكوادر الجامعية تتولاه كلية الدراسات العليا التربوية.

واستعرض المجلس موازنة الجامعة بأقسامها المختلفة خلال الأربع سنوات الماضية، وحجم الإنفاق من الموارد الذاتية على مشروعات الإنشاء والتطوير والتحديث وغيرها والتي بلغت تكلفتها 10.5 مليار لإنشاء الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر وتطوير المستشفيات الجامعية والمعهد القومي للأورام واستحداث كلية للنانو تكنولوجي وإنشاء المنصة الإلكترونية للجامعة وغيرها، حيث أشاد المجلس بما تحقق من نسب إنجاز مرتفعة في المشروعات الكبرى الجديدة والبدء في المرحلة الثانية من جامعة القاهرة الدولية.

كما استعرض المجلس، تقريرًا شاملًا من اللجنة المالية عن أعمال الصناديق الخاصة المركزية واعتماد الحساب الختامي وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، إضافة إلى تقرير مراجعة أعمال المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وصّدق مجلس جامعة القاهرة على تولي سلسلة صيدليات كبرى، صرف الأدوية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة المشتركين في صندوق الرعاية الطبية، وتنتشر فروعها في القاهرة الكبرى، مع توفير منافذ داخل الجامعة للتسهيل على العاملين في صرف العلاج والحصول على خدمة طبية مميزة.

ووافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز خدمات مصر المحدودة، وعلى اللائحة الداخلية لبرنامج الماجستير المهني في الشؤون التنظيمية وتطوير المنتجات الخاصة بصحة الحيوان بكلية الطب البيطري، والموافقة على تعديل بعض بنود لائحة الدراسات العليا الخاصة بكلية الزراعة.