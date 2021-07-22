«جامعة القاهرة»: استقبال 700 طفل بطوارئ القصر العيني خلال يومين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الفرق الطبية وأطقم التمريض بمستشفيات قصر العيني تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى، للتعامل مع الحالات الطارئة، دون توقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفيات قصر العيني خلال اليومين الماضيين تمكنت من علاج 700 حالة بطوارئ الأطفال، و 3800 حالة بطوارئ قصر العيني، و 45 عملية جراحية كبري، و 218 عملية صغرى، وشهدت مستشفى الاستقبال والطواريء ازدحام شديد من الإصابات والجروح، موضحًا أنه جرى فتح غرفتين عمليات صغرى و 3 غرف عمليات كبرى إضافيين لاستيعاب الحالات المحولة إلى مستشفيات قصر العيني من مستشفيات أخرى.

فرق احتياطية من الأطقم الطبية

وأكد الدكتور محمد الخشت، أنه أعطى تعليماته بوجود فرق احتياطية من الأطقم الطبية، وتواجد جميع العاملين بقصر العينى خلال إجازة العيد، مع تنظيم الإجازات خلال هذه الفترة لتيسير العمل واتخاذ القرارات الملائمة للتعامل مع أي حالات طارئة، مشددًا على تخفيف معاناة المرضى وذويهم بالتعامل الجيد معهم واحتواء قلقهم.

كما أكدت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب، على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية.

وأشاد الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات، بعد عدة جولات قام بها للمتابعة، بالأداء المتميز والمتفاني لجميع الأطقم الطبية والتمريض والأطقم الفنية والإدارية بمستشفيات قصر العيني في خدمة المرضى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه قبل فترة من إجازة عيد الأضحى بمواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال العيد لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.