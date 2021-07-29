«أسوان» يعلن قائمة الفريق في مباراة «الأهلى» باستاد «بتروسبورت»

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة المدير الفني أحمد مصطفى بيبو، قائمة الفريق لمواجهة النادى الأهلي في المباراة المقررة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع 16 من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتضم القائمة كل من «طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، وخالد وليد، لحراسة المرمى» ، كما تضم «أحمد سالم صافي، محمد خليفة، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عبدالعزيز موسى، أحمد عبدالظاهر، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الألفي، السيد فريد، الحسيني سمير، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة نبيه، إيمانويل ايجبتور، أحمد صغيري، سولومون منساة، عمرو ناصر ، احمد بلية» .

وأعلن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادي الموافقة على إذاعة مباراة الفريق أمام النادي الأهلي فضائيا، المقرر لها مساء الخميس عقب التوصل إلى اتفاق ايجابي مع الشركة الراعية لحقوق البث

وقال نادي أسوان في بيان صحفي صادر عنه، أن مجلس إدارة نادى أسوان، تواصل مع الشركة الراعية لحقوق البث الفضائي، بشأن مستحقات النادي المتأخرة لدى شركة البث بريزنتيشن، وشهدت الاتصالات تفاعلا وتجاوبا ملموسا من المسئولين عن الشركة الراعية و تفهما وتقديرا لظروف الأزمة المالية الصعبة التي يمر بها نادى أسوان حاليا.

وقال البيان إن الجهود انتهت للتوصل إلى إجراءات إيجابية اتخذتها الشركة لدعم نادى أسوان تضمنت سداد الشركة لجزء من مستحقات النادى المالية، واتخاذ الشركة عدة إجراءات إدارية ومالية تساهم فى سداد الالتزامات المالية العاجلة على نادى أسوان خلال أزمته المالية .

وتابع البيان أنه تم الإتفاق على جدولة باقي المستحقات خلال الفترة المتبقية من موسم 2020/202 ، واختتم البيان الصادر، تأكيدات مجلس إدارة نادي أسوان، على تقديم الشكر والتقدير للمسئولين عن الشركة الراعية لحقوق البث لتجاوبهم السريع مع مطالبة نادي أسوان بمستحقاته وتقدير موقفه مما يؤكد عمق الشراكة والدور الداعم للشركة الراعية لحقوق الأندية الجماهيرية.