محافظ أسوان يلتقي فريق عمل "ملتقى سلسبيل" لتطوير وتجميل المدينة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء أمس، فريق عمل ملتقى سلسبيل النيل والذي ضم الفنان التشكيلي أحمد عبدالجواد، والدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، والدكتور أحمد سليم رئيس قسم التصوير بالكلية.

وأكد عطية أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل جرى فيه الحفاظ على الهوية البصرية للتراث والبيئة الأسوانية بعناصرها الجمالية المتنوعة، موجهًا لتشكيل لجنة لمباشرة ومتابعة الأعمال التي سيقوم فريق العمل التطوعي بملتقى سلسبيل النيل، والذي سيضم 40 فنانا بمجالات "رسام ونحات وتصوير فوتوغرافي" من كبار الفنانين والأساتذة بالجامعات المصرية، بتنفيذها خلال الفترة الحالية بمدينة أسوان حيث سيجرى تنفيذ جدرايات وأعمال فنية بمساحات متنوعة وخامات ذات تقنية عالية؛ لتحاكي الطابع والطراز الأسواني.

حضر اللقاء الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب مديري الشؤون القانونية والمالية والمشروعات بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يجرى تنفيذها حاليًا على أرض الواقع من أعمال التطوير والتجميل؛ لتحويل مدينة أسوان لبانوراما جمالية تبهر ضيوفها من الزائرين والسائحين.