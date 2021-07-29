صحفية ومذيعة.. من هي عواطف الدالي مديرة التلفزة التونسية المؤقتة؟

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية التونيسة وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن عواطف الدالي:

- عواطف الدالي صحفية تونيسة.

- حاصلة على إجازة في العلوم الاقتصادية، اختصاص العلاقات الاقتصادية الدولية.

- حاصلة على شهادة الماجستير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال «سنة 2011».

- حاصلة على شهادة الماجستير في الاتصال السياسي «سنة 2016».

- كانت ضمن كوكبة الصحفيين والمنتجين الذين ظهروا لأول مرة على شاشة قناة 21 التلفزية عند انطلاقها في نوفمير 1994.

- مقدمة ومنتجة لعدة برامج منها النشرة الجوية.

- تعد أول من قدمت النشرة الجوية في تونس بعد أن اعتاد التداول عليها مهندسو الإرصاد الجوي.

- أنتجت وقدمت برامج العيادة الطبية التلفزية وأعمال وثائقية تلفزيونية في تونس.

وأعلن قيس سعيد الأحد الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسي تأييدًا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضون رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيدوها.

وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.

وقرر قيس سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.

ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.

واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرًا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.