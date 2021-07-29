قصر «ألكسان باشا» في أسيوط.. تحفة أثرية تنتظر التطوير

يعد قصر «ألكسان باشا»، بأسيوط تحفة معمارية فريدة، تم ضمه للآثار الإسلامية لاحتوائه على زخارف ونقوش على الطراز الإغريقي، وشهد القصر إقامة الملك فؤاد الأول فيه عام 1935، والعديد من الوفود الأجنبية المهمة، وحظى القصر على إعجاب الملك ومنح صاحبه البشوية.

«الوطن»، توضح جميع المعلومات المتعلقة بالقصر فى 9 نقاط":

1- المبنى أنشأه ألكسان بسخرون المحامى ابن مركز أبنوب عام 1910، على مساحة 7000م2، بمنطقة تطل على نهر النيل بوسط مدينة أسيوط،

2- يعد معلمًا أثريًا يضيف لمحافظة أسيوط قيمة حضارية وجمالية وسياحية وأثرية جديدة.

3- يتكون القصر من طابقين بنظام الحوائط الحاملة، والقصر من الطراز المعماري المميز، وواجهات القصر تحتوى على زخارف وعقود نصف دائرية، مثلث الشكل بالزخارف على الطراز الإغريقي، وشارك في بناء القصر فنانين أوروبيين.

4- نزل فيه الملك فؤاد الأول عام 1935، والعديد من الوفود الأجنبية المهمة، وحظى القصر على إعجاب الملك فاروق ومنح صاحبه البشوية.

5- في 2 ديسمبر 1995، صدر قرار المجلس الأعلى للآثار، بضم وتسجيل قصر «ألكسان باشا»، إلى قائمة الآثار الإسلامية.

6- أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بتحويل القصر إلى متحف يضم كافة المقتنيات والقطع الأثرية الموجودة بمحافظة أسيوط.

7- فى عهد اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط الأسبق، تم إنهاء إجراءات نزع ملكية القصر، لإنشاء أول متحف قومى بمحافظة أسيوط، بتكلفة 18 مليون جنيه، بهدف دعم الانتماء للمواطنين، وتحقيق بعد سياحى واقتصادى للمحافظة

8- تم تسجيل القصر كأثر تحت رقم 71 ليكون شاهد على ملامح عصر كامل، تميز بالجمال والروعة والإبداع والفن الجميل.

9- فى 2013، بدأ استكمال أعمال تطوير وترميم القصر، بعد وصول الاعتمادات المالية اللازمة إلا أن أعمال الترميم توقفت منذ فترة الأمر الذى أثار إستياء المواطنين بالمحافظة خاصة المثقفين منهم.